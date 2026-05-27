Migliaia di giocatori stanno cadendo in trappola nonostante GTA 6 non sia ancora uscito. L’attesa per il nuovo capitolo della saga è ormai alle stelle, con milioni di appassionati che seguono ogni notizia e rumor. Il videogioco è considerato uno dei più attesi di sempre e genera grande interesse in tutto il mondo, Italia inclusa. Nessun dettaglio ufficiale sulla data di uscita è stato ancora comunicato, ma l’attesa continua a crescere.

L’attesa per Grand Theft Auto 6 ha superato ogni limite immaginabile. Parliamo probabilmente del videogioco più atteso della storia, un titolo capace di catalizzare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Italia compresa. La data di lancio è fissata per il 19 novembre, e l’entusiasmo ha raggiunto livelli tali da generare un dibattito furioso sull’apertura dei preordini, ancora non disponibili ufficialmente. Rockstar Games permette soltanto di aggiungere il gioco alla lista dei desideri, ma non di preordinarlo. Eppure, questo vuoto nell’offerta ufficiale è diventato terreno fertile per chi opera nell’ombra del web con intenzioni tutt’altro che nobili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 non è ancora uscito, ma migliaia di giocatori stanno già cadendo nella trappola

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