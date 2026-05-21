Autobottisti ancora fermi ma iniziano le prime adesioni ad Aica la presidente Nobile | Licata e Campobello stanno già lavorando

Gli autobottisti della provincia continuano a essere fermi, ma alcune adesioni al nuovo sistema proposto da Aica sono state già registrate. La presidente dell’associazione ha riferito che i rappresentanti di Licata e Campobello stanno attualmente lavorando per adeguarsi alle nuove procedure, mentre la protesta generale non si è ancora conclusa. Dopo giorni di confronto acceso, si registrano dunque i primi segnali di cambiamento tra gli operatori coinvolti.

La protesta degli autobottisti della provincia è tutt'altro che conclusa, ma dopo giorni di muro contro muro si cominciano a registrare le prime adesioni al nuovo sistema voluto da Aica in applicazione delle norme Arera. Se da un lato c'è una netta maggioranza che continua a rifiutare l'accordo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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