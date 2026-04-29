Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi errori nelle certificazioni uniche 2026 inviate dalle aziende ai dipendenti, con alcuni casi che potrebbero portare a perdite di denaro per i lavoratori. La Cgil ha annunciato che migliaia di modelli 730 potrebbero essere interessati da queste anomalie. L’Agenzia delle Entrate ha invece comunicato che molte di queste criticità sono già state corrette.

Roma, 29 aprile 2026 – Una serie di errori nelle certificazioni uniche 2026 inviate dalle aziende ai dipendenti rischiano di penalizzare i lavoratori, facendo perdere loro dei soldi. E’ l’allarme lanciato dalla Cgil alcuni giorni fa direttamente al governo. Denuncia alla quale i ministeri preposti non avrebbero ancora dato risposta. Anche se in serata una nota dell’ Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza comunicando che “le anomalie riscontrate sono state corrette”. Ma cosa è successo? Quali errori sono stati commessi? Quali lavoratori sono coinvolti? Che detrazioni e quanti soldi si rischiavano di perdere con le “anomalie” nel Cu 2026? Andiamo con ordine.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Errori nella Certificazione Unica 2026. La Cgil: “Migliaia di 730 a rischio”. L’agenzia delle Entrate: “Anomalie già corrette”

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