Gruppo specializzato nei furti da decine di migliaia di euro nei supermercati scattano gli arresti

Notizia in breve

I Carabinieri di Piacenza hanno arrestato un gruppo specializzato in furti di grandi quantità di merce nei supermercati. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di colpi, anche nel territorio cesenate, e sono riusciti a identificare e fermare i responsabili. Le operazioni sono state condotte dopo un’attività di indagine accurata, che ha portato alla scoperta di un'organizzazione dedita a furti per decine di migliaia di euro.