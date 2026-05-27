Gruppo specializzato nei furti da decine di migliaia di euro nei supermercati scattano gli arresti
I Carabinieri di Piacenza hanno arrestato un gruppo specializzato in furti di grandi quantità di merce nei supermercati. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di colpi, anche nel territorio cesenate, e sono riusciti a identificare e fermare i responsabili. Le operazioni sono state condotte dopo un’attività di indagine accurata, che ha portato alla scoperta di un'organizzazione dedita a furti per decine di migliaia di euro.
Avevano colpito anche nel territorio cesenate: scacco ai maxi-furti nei supermercati grazie a una meticolosa attività d’indagine dei Carabinieri di Piacenza. Ne dà notizia Il Piacenza. Il gip del tribunale di Piacenza, accogliendo le richieste del pubblico ministero, ha emesso un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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