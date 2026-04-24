Una coppia è stata arrestata a Bologna con l’accusa di aver rubato portafogli a persone anziane all’interno di supermercati. Le indagini hanno portato all’arresto dopo alcune denunce di vittime che avevano subito furti mentre facevano acquisti. Gli investigatori hanno raccolto elementi che collegano i due sospettati ai furti avvenuti negli ultimi mesi nella zona. La coppia si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi.

? Cosa sapere Coppia arrestata a Bologna per furti di portafogli a persone anziane nei supermercati.. I due complici hanno sottratto quasi 4.000 euro usando carte di credito rubate.. La Squadra Mobile ha fermato una coppia di ladri che, operando con un metodo studiato, ha sottratto portafogli ai clienti dei supermercati tra San Lazzaro di Savena e Bologna, riuscendo a spendere quasi 4.000 euro con le carte rubate. Il piano criminale, messo a fuoco grazie alle indagini sulla videosorveglianza, ha portato all’applicazione di due misure cautelari per un uomo nato nel 1987 e una donna del 1971, entrambi italiani con precedenti penali per reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti nei supermercati: arrestata coppia che svaligiava gli anziani

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