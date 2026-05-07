Confindustria Caserta premia il merito | consegnate 28 borse di studio agli studenti della provincia | FOTO

Nella sala convegni di Confindustria Caserta si è svolta la cerimonia di consegna di 28 borse di studio agli studenti meritevoli della provincia. L’evento, organizzato dall’Unione Industriali, ha premiato i figli dei dipendenti delle aziende associate. La consegna dei premi è avvenuta durante un appuntamento annuale che riconosce i risultati scolastici degli studenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e delle istituzioni locali.

Presso la Sala Convegni di Confindustria Caserta si è svolto il tradizionale appuntamento con i “Premi di Studio”, iniziativa con cui l’Unione Industriali ha assegnato borse di studio agli studenti meritevoli, figli dei dipendenti delle aziende associate.In totale sono state consegnate 28 borse.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate In sala Dante borse di studio consegnate agli studentiFra le varie eccellenze culturali di San Gimignano non può passare inosservata la cultura dello studio, o meglio il premiare gli studenti più bravi... Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026 Aggiornamenti e dibattiti Confindustria Caserta premia il merito: borse di studio e riconoscimenti a 34 studentiCaserta - Giovani, merito e talento al centro della tradizionale cerimonia dei Premi di Studio promossa da Confindustria Caserta che, nella sala convegni ... pupia.tv STATI GENERALI DEL TURISMO - Confindustria traccia la rotta per la promozione e la valorizzazione del territorio con il Ministro al Turismo Gianmarco Mazzi GUARDA LE FOTO18:43:56 CASERTA. Superare le individualità per fare rete, perché non esiste turismo senza coordinamento. È stato questo il tema portante degli Stati Generali del Turismo, l’iniziativa di Confindust ... casertafocus.net