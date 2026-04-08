Sondalo premia il merito | 34 studenti ricevono le borse di studio 2026

Martedì 7 aprile alle 17.30 si è tenuta a Sondalo la cerimonia di consegna delle borse di studio per l’anno 2026, organizzata dall’amministrazione comunale. Durante l’evento, sono stati premiati 34 studenti che hanno ricevuto un totale di 13.000 euro. La partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera ha visto coinvolgimento tra studenti, famiglie e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Grande partecipazione martedì 7 aprile, alle 17.30, a Sondalo, per la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio promossa dall’amministrazione comunale, che ha premiato 34 studenti per un totale di 13.500 euro, confermando l’attenzione verso l’impegno scolastico e il futuro delle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Leggi anche: Sondalo premia i suoi studenti più meritevoli Si parla di: Sondalo premia il merito e apre la strada al futuro: 34 borse di studio e il ritorno di On The Road. Sondalo premia il merito e apre la strada al futuro: 34 borse di studio e il ritorno di On The RoadIl Comune di Sondalo conferma il suo impegno a favore delle nuove generazioni con una giornata densa di appuntamenti, martedì 7 aprile, che unisce il riconoscimento del percorso compiuto all'investime ... intornotirano.it Borse di studio 2026 a Sondalo : 34 studenti premiati con 13.500 euroMartedì 7 aprile, alle ore 17.30, il Comune di Sondalo ha celebrato la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio, appuntamento consolidato con il quale l'Amministrazione rinnova il prop ... intornotirano.it