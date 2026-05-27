Grosso vicino alla Fiorentina | accordo ad un passo

Da serieagoal.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Grosso si avvicina a diventare nuovo allenatore della Fiorentina. La trattativa tra l’ex calciatore e la società è in fase avanzata, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. La decisione arriva dopo la salvezza ottenuta con l’attuale staff tecnico, e la società intende avviare un nuovo ciclo con Grosso alla guida. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Fabio Grosso è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina, scelta individuata dalla dirigenza viola per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la salvezza conquistata da Paolo Vanoli. I contratti tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane fino ad arrivare a un’intesa praticamente definita. Prima dell’annuncio ufficiale, il club dovrà comunicare a Vanoli la decisione di interrompere il rapporto dopo una stagione complicata ma conclusa con la permanenza in Serie A. Grosso rappresenta il profilo ideale secondo la nuova strategia della società: un allenatore giovane, ambizioso e con idee offensive ben precise. Il lavoro svolto nelle ultime stagioni ha convinto la Fiorentina ad accelerare per evitare l’inserimento di altre squadre interessate al tecnico abruzzese. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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