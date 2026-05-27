A Grosseto e Follonica, le famiglie hanno sostenuto un aumento di circa 1.225 euro all’anno nei loro bilanci a causa dell’incremento dei prezzi alimentari. Le spese nei supermercati sono cambiate, con una riduzione degli acquisti di prodotti non essenziali e un aumento della frequenza di acquisto di generi di prima necessità. La variazione si riflette sui comportamenti di consumo quotidiano.

? Domande chiave Quanto incide l'aumento dei prezzi alimentari sul bilancio delle famiglie?. Come stanno cambiando le abitudini di spesa nei supermercati locali?. Perché le retribuzioni non riescono a coprire l'impennata del costo della vita?. Quali misure propone Federconsumatori per contrastare la povertà energetica?.? In Breve Spese alimentari +5,9% e costi energetici +5,4% tra febbraio e maggio.. Costo della vita +24% contro crescita salari del 7,8% tra 2021 e 2025.. Rimodulazione IVA alimentare garantirebbe risparmio di 516 euro annui per nucleo familiare.. Mutui da 160 mila euro presentano rate tra 180 e 250 euro.. A Grosseto e Follonica le famiglie affrontano un aggravio economico di 1225 euro l’anno a causa dell’impatto del conflitto in Medio Oriente sui prezzi di beni primari ed energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto e Follonica: carovita, le famiglie pagano 1225 euro in più

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