I dati pubblicati il 16 aprile 2026 dall’Istat mostrano come il costo della vita in alcune città italiane sia particolarmente elevato. Tra queste, Rimini si distingue per aver registrato un aumento della spesa media pari a 606 euro rispetto all’anno precedente. Questa cifra riflette un incremento dei prezzi legati a beni di prima necessità e servizi, contribuendo a un quadro di spesa più elevato per molte famiglie.

I dati Istat pubblicati questo giovedì 16 aprile 2026 delineano un quadro economico complesso per le famiglie italiane, con Rimini che si conferma tra le realtà più onerose del Paese. In base alle rilevazioni dell’inflazione di marzo, l’incremento dei costi della vita per un nucleo familiare medio in città romagnola sfiora i 606 euro, portando il territorio a occupare la settima posizione nella classifica delle città più care d’Italia. L’impatto del carovita sui bilanci domestici e la geografia dei rincari. Il monitoraggio mensile dell’Unione Nazionale Consumatori evidenzia come il potere d’acquisto sia messo duramente alla prova in diverse aree geografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carovita: Rimini tra le città più care, stangata da 606 euro

Notizie correlate

Leggi anche: Inflazione, a Rimini stangata da 600 euro in media a famiglia: resta tra le città più care d'Italia

Bollette 2025 a Como, stangata da oltre 2.600 euro l’anno: tra le province più care per luce e gasQuanto è costato davvero vivere e pagare le bollette in provincia di Como nel 2025? La risposta è semplice e pesante: oltre 2.