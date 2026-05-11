Basilicata carovita alimentare | +195 euro annui per le famiglie
In Basilicata, le famiglie affrontano un aumento di circa 195 euro all’anno sui costi alimentari rispetto all’anno precedente. I prodotti che hanno contribuito maggiormente a questa crescita sono stati principalmente carne, pane e prodotti lattiero-caseari. Inoltre, i costi dei trasporti hanno inciso sui prezzi finali, rendendo più costosi alcuni beni di consumo quotidiano. Questi dati sono stati raccolti attraverso analisi dei prezzi al dettaglio e dei trasporti locali.
? Domande chiave Quali prodotti alimentari stanno pesando di più sul carrello lucano?. Come influiscono i costi dei trasporti sull'aumento dei prezzi locali?. Perché il reddito in Basilicata soffre più della media nazionale?. Quali misure urgenti chiede Federconsumatori per fermare il carovita?.? In Breve Inflazione al 2,8% con aumento costi trasporti tra il 3% e il 5%.. Reddito pro capite lucano inferiore del 15-18% rispetto alla media nazionale.. Federconsumatori chiede fondo povertà e rimodulazione IVA sui beni indispensabili.. Dati Osservatorio Nazionale riferiti al mese di aprile 2026.. Le famiglie lucane devono affrontare un aumento di 195 euro ogni anno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori relativi al mese di aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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