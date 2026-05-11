Basilicata carovita alimentare | +195 euro annui per le famiglie

In Basilicata, le famiglie affrontano un aumento di circa 195 euro all’anno sui costi alimentari rispetto all’anno precedente. I prodotti che hanno contribuito maggiormente a questa crescita sono stati principalmente carne, pane e prodotti lattiero-caseari. Inoltre, i costi dei trasporti hanno inciso sui prezzi finali, rendendo più costosi alcuni beni di consumo quotidiano. Questi dati sono stati raccolti attraverso analisi dei prezzi al dettaglio e dei trasporti locali.

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