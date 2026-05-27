Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. La scelta segna un collegamento tra il mondo della musica pop e il settore della moda di lusso, evidenziando una tendenza di integrazione tra i due ambiti. La collaborazione riguarda la direzione artistica del marchio, senza ulteriori dettagli su progetti specifici o tempistiche.

Il pop come acceleratore del lusso: Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è il nuovo direttore creativo di Dondup. Un annuncio che ha il sapore surreale delle notizie in bilico tra moda, spettacolo, marketing e romanzo moderno: ormai chiunque può avere un ufficio stile, nessuno ha il tempo di prendere le misure. Dondup, marchio nato a Fossombrone nel 1999,affida il suo futuro al cantante di Rolls Royce, già noto a Sanremo per aver indossato i panni di santo, gangster e regina del glam. La prima capsule verrà presentata il 15 giugno a San Siro, durante l’evento-concerto: il luogo più autentico del lusso moderno, dove l’identità si compra con la stessa febbre con cui si urla un ritornello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Griffato Achille Lauro. Lo stilista è una popstar

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