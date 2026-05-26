Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. La prima sfilata sotto la sua direzione si terrà durante il suo concerto a San Siro. La scelta di Lauro segna un cambio di rotta per il brand, noto in passato più per il suo stile personale che per la moda. La presentazione della collezione è prevista in concomitanza con l’evento musicale, che sarà anche il debutto ufficiale della sua collaborazione con il marchio.

Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup. La nuova avventura nella moda parte da San Siro. Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup, come ha reso noto la casa di moda. La prima sfilata si terrà durante un suo concerto a San Siro. Una nuova avventura per Achille Lauro. Il cantante sarà il nuovo direttore creativo di Dondup, come ha reso noto la stessa casa di moda, molto orgogliosa di questo nuovo ingresso. Achille Lauro guiderà l’Ufficio Stile del brand e dovrà esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna e uomo e negli accessori. Il cantante ha sentito il bisogno di dare sfogo alla sua creatività anche in altri ambiti oltre a quello musicale e voleva esprimersi come autore, non solo come testimonial. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Da icona di stile a stilista vero: Achille Lauro guiderà Dondup (e la prima sfilata è al suo concerto)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup

Leggi anche: Achille Lauro in concerto a Bari con il suo tour 'Per sempre noi': la data

Si parla di: Motorola Edge 60 Neo cala ancora di prezzo: a 231€ non ha rivali.

Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di DondupL'artista guiderà l'ufficio Stile del brand per le collezioni donna, uomo e accessori. Il primo frutto di questa nuova avventura sarà visibile il 15 giugno a San Siro dove, durante il suo concerto eve ... vanityfair.it

Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro durante il suo concerto a giugnoUn nuovo progetto firmato con un nuovo nome. Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup. A renderlo noto è la stessa casa di moda, che si dice felice dell'ingresso ... ilmessaggero.it