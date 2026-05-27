Grespù Fest | tre giorni tra grande cucina musica live e solidarietà

Dal 29 al 31 maggio, a Orio al Serio, si tiene la Grespù Fest, evento che coinvolge il paese per tre giorni. La manifestazione prevede cucina tradizionale, musica dal vivo e iniziative di solidarietà. La festa, in programma ogni anno dal 1994, include attività per tutte le età e richiama numerosi partecipanti della zona. La kermesse si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori.

La tradizione si rinnova a Orio al Serio, ma quest’anno gioca d’anticipo. Dal 29 al 31 maggio, il paese torna ad animarsi con la Grespù Fest, l’evento che dal 1994 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da tutta la comunità. Solitamente collocata in alternanza tra i mesi di giugno e settembre, in questa nuova edizione la kermesse farà da vero e proprio “ trailer ” della stagione estiva, offrendo un intero fine settimana all’insegna del buon cibo, del divertimento e della solidarietà. La manifestazione, organizzata con passione dall’Associazione Grespù, ha da sempre come punto di forza la sua ricca offerta culinaria, pensata appositamente per accogliere famiglie e gruppi di amici con il sempre apprezzato servizio al tavolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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