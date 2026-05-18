Ronchis | tre giorni tra skate musica live e premi da 300 euro

A Ronchis si svolge un evento che dura tre giorni, dedicato agli appassionati di skate e musica dal vivo. Durante l’iniziativa si svolge uno skate contest con premi in denaro di 300 euro per i vincitori. Le serate sono animate da diversi gruppi musicali, i loro nomi non sono stati ancora annunciati. La manifestazione comprende anche altre attività legate alla cultura dello skate e alla musica, attirando visitatori da diverse zone.

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? Domande chiave Come si vince uno dei premi da 300 euro dello Skate Contest?. Chi sono i gruppi musicali che animeranno le serate di Ronchis?. Dove si può imparare la manutenzione professionale per sci e snowboard?. Come faranno le famiglie a convivere con l'adrenalina dello skatepark?.? In Breve Sabato 23 maggio Skate Contest con premi da 300 euro ciascuno.. Musica dal vivo con GusD, NOT FOR RENT e NO GOOD.. Domenica 24 maggio lezioni gratuite di skate per bambini e ragazzi.. Laboratorio tecnico per sci e snowboard a 25 euro tramite WhatsApp.. Il programma per il weekend del 22, 23 e 24 maggio a Ronchis prevede tre giornate di adrenalina allo Skatepark locale, dove la Pro Loco organizza l’evento Ronchia Skate & Music tra rampe, musica dal vivo e cultura street. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronchis: tre giorni tra skate, musica live e premi da 300 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Fiera torna il Mir, l’industria del live vale 4 miliardi: tre giorni di innovazione tra musica e tecnologiaMancano pochi giorni all’apertura di Mir - Multimedia Integration Expo che da domenica 12 a martedì 14 aprile riporterà al quartiere fieristico di... Torna "Fermata Turrito": tre giorni di musica live, cibo e divertimentoDal 15 al 17 maggio torna a Turrito di Sarsina l’appuntamento con “Fermata Turrito”, la manifestazione che unisce musica live, buona cucina,...