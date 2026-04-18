Quarta caserma dei carabinieri in città l' ok ancora non arriva De Santis | Facciamo sistema

A Foggia si attende ancora l’approvazione per la costruzione della quarta caserma dei carabinieri, mentre l’assessore alla Legalità del Comune ha invitato le istituzioni di ogni livello a collaborare per rafforzare le misure di sicurezza. Da Roma, arriva un appello affinché si faccia sistema e si agisca in modo coordinato. La richiesta riguarda l’intera provincia, in vista di un potenziamento delle forze di polizia.

Direttamente da Roma l'assessore alla Legalità del Comune di Foggia, Giulio De Santis, lancia l'appello alle istituzioni di ogni livelli della provincia, affinché si faccia sistema e si chieda, come Capitanata, che vengano rafforzate le misure di sicurezza. “Mi è venuto a questo pensiero, mi sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Inaugurata a Urbania la nuova caserma dei carabinieri Notizie correlate Mino De Santis con Massimo Donno: da “La buona novella” di De Andrè a “La novella quasi buona” di De SantisIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 Marzo 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 -... Food, al Grand Hotel Flora di Roma arriva lo chef Rocco De Santis(Adnkronos) – Rocco De Santis è il nuovo Executive chef del Grand Hotel Flora di Roma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Artena, 50 piccoli alunni in visita al IV reggimento carabinieri a cavallo; Tropea, sparatoria in un bar: un ferito trasportato in ospedale; VIDEO | Tensione all'Arcella: arrestati 4 militanti del centro sociale Pedro; Artena, i Carabinieri a cavallo aprono le porte agli studenti: lezione di legalità tra storia, cavalli e valori civici. Artena, i bambini entrano nella caserma dei Carabinieri a Cavallo: la giornata che non dimenticherannoCinquanta alunni di Artena alla Caserma Salvo D’Acquisto: legalità, storia dell’Arma e Carabinieri a Cavallo in una visita piena di emozione. ilquotidianodellazio.it Quindici (AV) – Inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriQuesta mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento a ... irpinia24.it Cinquanta alunni delle classi terza e quarta elementare dell'Istituto Comprensivo di Artena, plesso Ponte del Colle, hanno varcato ieri i cancelli della Caserma "Salvo D'Acquisto" per una visita didattica che ha unito emozione, storia e valori civici in un'unica, st facebook