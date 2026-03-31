A Firenze la quarta edizione de La Città dei Giovani Lettori

A Firenze si terrà la quarta edizione del festival La Città dei Giovani Lettori, che si svolgerà in due turni tra l’8 e il 10 aprile e il 15 e il 18 aprile presso Villa Bardini. L’evento prevede circa sessanta appuntamenti, tra letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, dedicati alla letteratura per ragazzi. La manifestazione coinvolge autori, illustratori e lettori giovani.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dall’8 al 10 aprile e dal 15 al 18 aprile si svolgerà a Firenze a Villa Bardini la quarta edizione del festival La Città dei Giovani Lettori, sette giorni dedicati alla galassia della letteratura per i più giovani, con circa 60 eventi tra letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli e talk. Il festival è un progetto culturale di Fondazione CR Firenze, a cura di Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano e la collaborazione della Libreria Farollo e Falpalà. La manifestazione punta sul potere della parola come ponte in grado di agganciare generazioni e culture differenti, grazie alle sue molteplici declinazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati La libreria de “La città dei lettori” presenta “Un cucchiaio di Cubana”, dialogo tra fotografia e scritturaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Luci e... A Catania parte la 25esima edizione de "L'Impresa dei tuoi sogni’ per formare giovani imprenditori"Avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, stimolando spirito d’iniziativa e competenze imprenditoriali: è questo l’obiettivo de “L’Impresa dei tuoi... Tutti gli aggiornamenti su Giovani Lettori Discussioni sull' argomento Quarta edizione de La città dei giovani lettori a Villa Bardini. Torna a Firenze La città dei lettoriDall’8 al 10 e dal 15 al 18 aprile torna a Villa Bardini la quarta edizione del festival La Città dei Giovani Lettori, sette giorni con circa 60 eventi tra letture animate, laboratori, spettacoli e in ... toscanaoggi.it ‘La città dei lettori’ 2026, la nona edizione omaggia FirenzeAppuntamento a Villa Bardini dal 3 al 7 giugno per l’evento dedicato all’universo letterario, con i finalisti del Premio Strega. Dall’8 al 10 aprile e dal 15 al 18 aprile in programma ‘La città dei ... 055firenze.it