Ha avuto inizio a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, un evento internazionale dedicato al cinema che si concentra su temi ambientali, sociali e sui diritti civili. La manifestazione, che si svolge nella capitale, comprende varie proiezioni e iniziative incentrate su questioni legate alla sostenibilità e alla tutela dei diritti. La rassegna si svolge fino a una data ancora da definire, coinvolgendo diverse sezioni e ospiti.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Ha preso ufficialmente il via a Roma la settima edizione dell'Italia Green Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai diritti civili. Il tema scelto per il 2026 è “Return to Human”, un invito a riportare la persona al centro del dibattito contemporaneo e dei modelli di sviluppo. L'apertura si è svolta nei giorni scorsi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale. Fondato nel 2018, il festival ha consolidato il proprio profilo internazionale, con film provenienti da oltre 70 Paesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia Green Film Festival, al via la VII edizione 'Return to Human'

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