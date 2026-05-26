Green Med Expo 2026 al via a Napoli la tre giorni sulla transizione ecologica

Domani apre a Napoli la settima edizione del Green Med Expo & Symposium, che si svolge alla Stazione Marittima fino al 29 maggio. La manifestazione si concentra sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo istituzioni, imprese, università, consorzi e operatori del settore ambientale. L'evento dura tre giorni e si propone di affrontare questioni legate alla sostenibilità ambientale.

Si apre domani alla Stazione Marittima la settima edizione del Green Med Expo & Symposium, la manifestazione dedicata ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile che fino al 29 maggio riunirà istituzioni, imprese, università, consorzi e operatori del settore ambientale. L’inaugurazione è in programma alle 9.30 con il taglio del nastro alla presenza del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava e dell’assessora all’Ambiente della Regione Campania Claudia Pecoraro. Prevista anche la partecipazione del capo dipartimento Pnrr del Mase Fabrizio Penna, del vicedirettore Conai Fabio Costarella, del vicedirettore editoriale di Ricicla Tv Giovanni Paone, dell’event manager Monica D’Ambrosio e dell’exhibition manager di Ecomondo Mauro Delle Fratte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ambiente, in Campania VII edizione degli Stati generali

Notizie e thread social correlati

Napoli capitale della sostenibilità: torna il Green Med Expo & Symposium 2026A Napoli si avvicina l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium, evento dedicato ai temi della sostenibilità ambientale nel Mezzogiorno.

Leggi anche: Transizione ecologica: Ferrara Expo al centro del confronto sulla formazione ambientale

Temi più discussi: Green Med, Expo & Symposium 2026; Green Med Expo 2026, Napoli al centro della transizione verde tra ambiente, salute e innovazione; ANCI Campania al Green Med Expo & Symposium 2026; Green Med 2026, a Napoli il forum su economia circolare e transizione ecologica.

#greeenmedesymposuimexpo - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Green Med Expo & Symposium: il 27 maggio il workshop su sostenibilità, AI e comunicazione responsabileNapoli. La sostenibilità non può più essere soltanto raccontata: deve essere misurata, verificata e supportata da dati credibili. È da questa consapevolezza che nasce il workshop Dalla sostenibilità ... laprovinciaonline.info

Green Med 2026, Stati Generali dell’Ambiente dal 27 al 29 maggio a NapoliGreen Med Expo & Symposium – Stati Generali dell’Ambiente in Campania 2026 dal 27 al 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli ... teleclubitalia.it