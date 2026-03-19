Nella giornata di ieri, i vigili hanno effettuato un blitz in un ristorante sushi lungo il Sempione a Nerviano, Milano. Durante l’ispezione sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie, che hanno portato alla chiusura immediata dell’attività. Le autorità hanno eseguito controlli approfonditi, riscontrando carenze nelle procedure di pulizia e conservazione degli alimenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle misure adottate.

Nerviano (Milano), 19 marzo 2026 – Controlli a tappeto sul territorio: nella giornata di ieri gli agenti del Nucleo di Polizia Annonaria della Polizia Locale Nerviano-Pogliano, insieme al personale di Ats e ai tecnici del Comune di Nerviano, hanno effettuato un’ ispezione approfondita all’interno di un ristorante sushi situato lungo la SS del Sempione. L’operazione, coordinata e mirata, aveva l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni per la somministrazione di alimenti e bevande, la regolarità dei lavoratori e la conformità edilizia della struttura. All’interno del locale sono stati identificati i due titolari e 14 dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz in un ristorante sushi sul Sempione: gravi irregolarità igienico-sanitarie, scatta la chiusura

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