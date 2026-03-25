Auto si ribalta sulla Provinciale | due persone coinvolte un ferito in ospedale

Nella mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, un’auto si è capovolta, finendo sulle fiancate. Due persone erano a bordo e sono state coinvolte nell’incidente. Una di queste ha riportato ferite e è stata portata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.

Paura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 e ha coinvolto due persone: una donna di 37 anni e un uomo di 58. Secondo le prime informazioni, una Citroen C3 avrebbe improvvisamente sterzato, forse per evitare la collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. La manovra avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato terminando la corsa sulla carreggiata. La dinamica esatta dell’accaduto è comunque ancora al vaglio degli agenti della polizia locale della Valsabbia, intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedale Articoli correlati Auto si ribalta sulla strada provinciale: giovane conducente in ospedaleSAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. Furgone si ribalta sulla provinciale. All’ospedale due giovani operaiUn furgone si ribalta lungo la provinciale, due giovani operai finiscono all’ospedale. Una selezione di notizie su Auto si ribalta sulla Provinciale due... Temi più discussi: Violentissimo scontro sulla Provinciale in Valsugana: un'auto si ribalta dopo l'impatto (FOTO). Una ragazza di 24 anni trasportata in ospedale; Ennesimo incidente sulla Tangenziale: auto sale sulla rotatoria e si ribalta - FoggiaToday; Auto si ribalta sulla provinciale a Gallo di Petriano, ferito un 21enne; Incidente a Petriano, schianto sulla provinciale: auto si ribalta, coinvolti altri due mezzi. Un ferito. Pauroso incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce di traverso sulla carreggiata (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone in ospedaleBOLZANO. Momenti di paura in autostrada per un incidente nella tarda serata di martedì 25 marzo: un'auto si ribalta, tre persone in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle 22 sulla carreggiata nor ... ildolomiti.it Pontecagnano: auto finisce contro un guardrail e si ribalta in strada. Ferito un giovaneMomenti di paura ieri sera a Pontecagnano, sulla litoranea, al confine con il territorio di Battipaglia. Per cause da accertare, un’auto con a bordo due giovani stranieri si è improvvisamente ... ondanews.it Via De Barberi ancora nel mirino, disabili e anziani costretti a scendere in carreggiata. Il garante della disabilità: «Serve un confronto diretto con le istituzioni» #MaremmaOggi #notizie https://www.maremmaoggi.net/auto-sui-marciapiedi-montani-situazione-no - facebook.com facebook Dalle auto ai missili: Volkswagen tratta con Rafael per produrre pezzi per l’Iron Dome x.com