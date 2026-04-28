Furgone si ribalta nella notte | due persone incastrate nell’abitacolo

Nella notte di martedì 28 aprile, lungo l’autostrada A23 in direzione Tarvisio, un furgone si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto due persone rimaste incastrate nell’abitacolo. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e sono state rese più complicate dalle condizioni del veicolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Attimi di forte apprensione nella tarda serata di oggi, martedì 28 aprile, lungo l’autostrada A23 in direzione Tarvisio. Intorno alle 23 e 27, nel tratto compreso tra Palmanova e Udine Sud, all’altezza di Tissano, nel territorio comunale di Bicinicco, si è verificato un incidente stradale che ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacoloPolizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sul posto: dinamica al vaglio, si tratta di un incidente autonomo. Il trattore si ribalta, giovane agricoltore ferito nell'abitacoloL’allarme è scattato poco prima delle 18 di ieri, sabato 11 aprile, quando a San Martino, frazione della località altoatesina di Sarentino, un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Furgone si ribalta nella notte: due persone incastrate nell’abitacolo; Incidente tra furgone e auto, la monovolume si ribalta nel fosso. Feriti i genitori e quattro bambini: la mamma è grave; Furgone si ribalta sulla SR56, un ferito gravissimo; Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla statale. Cuglieri, si ribalta con il furgone sulla 292: conducente in codice rossoUn uomo è in gravi condizioni dopo che il suo furgone si è ribaltato sulla SS 292. Trasportato in codice rosso al Brotzu con l'elisoccorso ... cagliaripad.it Furgone si ribalta sulla provinciale. All’ospedale due giovani operaiUn furgone si ribalta lungo la provinciale, due giovani operai finiscono all’ospedale. Chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo. L’incidente è ... ilrestodelcarlino.it Ha fatto la foto per BoxRec sul furgone che guida di mestiere. Brandon Carmack vive a Kansas City ed è un peso massimo professionista di livello modesto. Per vivere deve attaccare agli ingaggi da pugile i guadagni di una seconda attività. Quella che in Ame - facebook.com facebook Incendio a San Biagio di Callalta: furgone pubblicitario in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco ripreso in action cam. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inprimopiano x.com