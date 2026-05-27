Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio sul viadotto di Toano, vicino all’uscita Terni Est, in un tratto interessato da lavori stradali. Diversi mezzi sono rimasti coinvolti, causando caos e numerose persone coinvolte. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o eventuali vittime.

Serio incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Terni, lungo il viadotto di Toano nei pressi dell’uscita Terni Est, in un tratto interessato da lavori stradali. L’impatto è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto due veicoli: una Fiat Punto e un furgoncino Fiat Fiorino. Due persone ricoverate in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di circa 30 anni e una donna intorno ai 60 anni. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale in condizioni giudicate gravi. I due feriti sono stati ricoverati in prognosi riservata. Intervento dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grave incidente sul viadotto, molti mezzi coinvolti: caos, tante persone coinvolte

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