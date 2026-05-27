L’investitore torinese ha ritirato il proprio supporto al progetto di riqualificazione del grattacielo, portando alla sospensione del piano. Il Consiglio di condominio, nominato il 30 marzo, ha annunciato che sarà avviato un nuovo piano strategico per affrontare la situazione. La decisione arriva dopo la rinuncia dell’investitore e lascia ancora incertezza sulle future modalità di intervento. Nessuna data è stata ancora fissata per le prossime mosse ufficiali.

Il Consiglio di condominio del Grattacielo, nominato dall’assemblea dei condomini il 30 marzo, comunica che, a seguito della formale dichiarazione di non interesse da parte dell’impresa edile torinese precedentemente coinvolta nelle interlocuzioni preliminari, "è stata avviata una nuova fase strategica finalizzata al rilancio economico, finanziario e immobiliare dell’intero complesso". Per tale ragione il Consiglio ha conferito incarico allo studio legale Preziosa & Partners di predisporre una relazione economico-finanziaria e strategica "volta a individuare soluzioni concrete per la stabilizzazione gestionale del condominio, la programmazione degli interventi prioritari da sottoporre all’approvazione dei condomini nella prossima imminente assemblea e il coinvolgimento di nuovi investitori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo tra sfide e incognite ‘Salta’ l’investitore torinese: "Ora un nuovo piano strategico"

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