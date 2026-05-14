Spazio l’Italia punta all’orbita | approvato il nuovo piano strategico

Il governo italiano ha approvato un nuovo piano strategico dedicato allo sviluppo dello spazio, con un focus particolare sulla logistica orbitale. La decisione mira a rafforzare le capacità nazionali nel settore e a favorire l’ingresso di aziende italiane nei mercati legati all’attività spaziale. Tra gli obiettivi principali ci sono la creazione di nuovi mercati commerciali e l’opportunità di coinvolgere le piccole imprese tecnologiche italiane in progetti di gestione in orbita.

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