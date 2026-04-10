Cattolica il nuovo Piano Strategico | ricerca e missione in Africa

Questa mattina, presso il Vaticano, si è tenuto un incontro tra la direttrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Papa Leone XIV. La visita si è concentrata sulla presentazione del nuovo Piano Strategico dell’ateneo, con particolare attenzione alle iniziative di ricerca e alla missione in Africa. La direttrice ha illustrato i progetti in corso e le future attività previste nel continente africano.

Questa mattina, Papa Leone XIV ha accolto in udienza presso il Vaticano la direttrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. L’incontro ha permesso la consegna ufficiale della prima bozza del nuovo Piano Strategico 2026-2028, un documento che l’ateneo presenterà ufficialmente a Milano martedì 14 aprile, per poi proseguire con i momenti di presentazione negli altri campus universitari. Durante il colloquio, la professoressa Beccalli ha voluto trasmettere il senso di gratitudine che coinvolge l’intera comunità accademica nei confronti del Pontefice, sottolineando come l’istituzione continui a porsi come un pilastro al servizio della Chiesa e della società su scala globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cattolica, il nuovo Piano Strategico: ricerca e missione in Africa Piano Mattei. Tutto pronto per il test strategico con il vertice Italia-AfricaIl secondo Vertice Italia-Africa, in programma, domani, venerdì 13 febbraio ad Addis Abeba, segna un passaggio politico rilevante per la strategia... Cira, via al Piano Strategico: ricerca e infrastrutture per rafforzare l’aerospazio italianoIl Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha approvato il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028, documento che definisce priorità,... Argomenti più discussi: Cattolica, il Rettore Beccalli in udienza da Leone XIV: consegnato il Piano Strategico; Via Curiel si trasforma in un’isola pedonale e la nuova piazza Giardini De Amicis prende sempre più forma. Cattolica, il rettore Elena Beccalli dona a Papa Leone la prima copia del piano strategicoNella mattina di venerdì 10 aprile Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli. La ... piacenzasera.it Università Cattolica: il rettore Beccalli ricevuta da Leone XIV. Donata in anteprima la prima copia del Piano strategico 2026-2028L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento di forte emozione e ha assunto un grande significato per la vita dell'Ateneo, avendo consegnato al Santo Padre, in anteprima, il Piano strategico frut ... agensir.it Presentato questa mattina il Piano strategico 2026/2028 del #MuseoArcheologicoNazionale di #ReggioCalabria. Il direttore Sudano: "10 i punti chiave. Siamo in un posto straordinario e i Greci lo avevano capito". di Domenico Suraci Link all'articolo nel 1° - facebook.com facebook I numeri di Leonardo sotto Roberto Cingolani parlano da soli: crescita di ordini, ricavi, margini, cassa, debito in forte calo, rating rafforzati, nuove alleanze industriali europee e un piano strategico all’altezza delle sfide di questo tempo. Per questo la scelta del g x.com