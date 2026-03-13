Festival di Spello Il gran finale della kermesse
Si avvicina il momento conclusivo della XV edizione del Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema, con le ultime proiezioni e gli eventi finali in programma. La manifestazione, dedicata alle professioni del settore cinematografico, si concluderà nelle prossime ore, attirando attori, registi e addetti ai lavori. La città si prepara a salutare l’edizione di quest’anno con un ricco programma di appuntamenti.
Tutto pronto per il gran finale della XV edizione del ’Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema’. E la chiusura della kermesse sarà con appuntamenti da non perdere, con la presenza di Elena Sofia Ricci, Alessandro Sperduti e Federica De Benedittis. Stasera alle 21 il Teatro “Subasio” di Spello ospiterà la prima delle due cerimonie, che sarà presentata dalle attrici Sofia D’Elia, alla sua seconda conduzione, e Giada Fortini. Due giovani attrici che daranno spazio ad altrettanti giovani. L’appuntamento darà grande attenzione alle nuove generazioni attraverso il progetto “Agenda 2030”, di cui la stessa Sofia D’Elia è testimonial insieme all’attrice Sara Ciocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Festival del Cinema di Spello 2026, tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizioneIl Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si...
Carbonara Festival. Oggi il gran finale con i piatti tipici romaniRush finale per il Carbonara Festival, che oggi chiude una tre giorni all’insegna del buon cibo e dello stare insieme.
Approfondimenti e contenuti su Festival di Spello Il gran finale della...
Temi più discussi: Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri, al via la XV edizione; Festival di Spello. Il gran finale della kermesse; Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri; Spello torna a essere capitale del cinema: al via il Festival che celebra i mestieri del dietro le quinte.
IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO ALLE BATTUTE FINALI: TUTTO PRONTO PER LA DOPPIA PREMIAZIONE DELLA XV EDIZIONEpoliticamentecorretto.com - IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO ALLE BATTUTE FINALI: TUTTO PRONTO PER LA DOPPIA PREMIAZIONE DELLA XV EDIZIONE ... politicamentecorretto.com
Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi UmbriFestival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema. XV edizione, a Spello dal 6 al 15 marzo 2026. itinerarinellarte.it
Un mistero all'ombra del Vesuvio. «Pompei, la serie» presentata al Festival di Spello. Link nei commenti - facebook.com facebook