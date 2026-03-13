Si avvicina il momento conclusivo della XV edizione del Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema, con le ultime proiezioni e gli eventi finali in programma. La manifestazione, dedicata alle professioni del settore cinematografico, si concluderà nelle prossime ore, attirando attori, registi e addetti ai lavori. La città si prepara a salutare l’edizione di quest’anno con un ricco programma di appuntamenti.

Tutto pronto per il gran finale della XV edizione del ’Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema’. E la chiusura della kermesse sarà con appuntamenti da non perdere, con la presenza di Elena Sofia Ricci, Alessandro Sperduti e Federica De Benedittis. Stasera alle 21 il Teatro “Subasio” di Spello ospiterà la prima delle due cerimonie, che sarà presentata dalle attrici Sofia D’Elia, alla sua seconda conduzione, e Giada Fortini. Due giovani attrici che daranno spazio ad altrettanti giovani. L’appuntamento darà grande attenzione alle nuove generazioni attraverso il progetto “Agenda 2030”, di cui la stessa Sofia D’Elia è testimonial insieme all’attrice Sara Ciocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival di Spello. Il gran finale della kermesse

