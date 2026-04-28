Il governo Meloni si prepara a fare nuovi tagli nel 2027 | lo ha scritto nero su bianco nel DFP
Il governo Meloni ha incluso nel Documento di finanza pubblica (Dfp) un piano per possibili tagli di spesa nel 2027, in previsione di una crisi energetica prolungata causata dalla guerra in Iran. Nel documento si evidenzia che, in assenza di miglioramenti, si dovranno adottare misure di riduzione della spesa pubblica nella prossima manovra finanziaria. La previsione si basa sul rischio di un prolungamento della crisi energetica.
Il governo Meloni sa che la crisi energetica causata dalla guerra in Iran si farà sentire ancora a lungo: nel nuovo Documento di finanzia pubblica (Dfp) ha scritto che se le cose non migliorano, bisognerà fare dei tagli nella prossima manovra 2027. Anche per le misure contro il caro energia potrebbe essere necessario "riprogrammare gli aumenti previsti in altri ambiti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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