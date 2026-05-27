Goretzka scarica il Milan | c’è l’Inter nel suo futuro
Leon Goretzka si trova di nuovo vicino a un trasferimento a Milano, ma questa volta le voci indicano un interessamento dall’Inter. Il centrocampista tedesco, attualmente in forza al club di Bundesliga, potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il suo nome viene spesso associato a possibili trattative con i nerazzurri. Nessun dettaglio sui termini dell’eventuale accordo è stato reso pubblico.
di Bruno De Santis Leon Goretzka torna a girare attorno a Milano, ma questa volta il vento sembra spingere più verso la sponda nerazzurra. Non è una trattativa chiusa, nemmeno una di quelle situazioni in cui i dirigenti sono già seduti a limare bonus e commissioni. Però il nome è arrivato. Di nuovo. E quando un nome come quello del centrocampista tedesco continua a tornare sui tavoli, vuol dire che qualcuno una porta la sta tenendo aperta. L’ Inter lo conosce da anni. Non da ieri mattina. Nei mercati passati il profilo era già stato accostato ai nerazzurri, poi i costi, gli incastri, gli stipendi e i tempi avevano raccontato un’altra storia. Adesso qualcosa si è mosso ancora. 🔗 Leggi su Internews24.com
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