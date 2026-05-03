Milan assalto a Goretzka | Allegri ha scelto il suo leader

A Milano, si è verificato un episodio di aggressione nei confronti di un calciatore, con alcuni testimoni che riferiscono di un assalto avvenuto recentemente. Nel frattempo, l’allenatore di una squadra di alta classifica ha recentemente designato il suo capitano, scelto tra i giocatori più esperti e rispettati del gruppo. Nonostante manchi ancora molto alla fine della sessione di mercato estiva, le principali squadre della Serie A stanno già avviando discussioni informali per anticipare le trattative sui giocatori a parametro zero più ambiti in Europa.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora cronologicamente distante, le grandi potenze della Serie A hanno già avviato una fitta rete di contatti informali per anticipare la concorrenza sui parametri zero più ambiti del panorama europeo. Il nome che sta infiammando le scrivanie di via Aldo Rossi è quello di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in uscita dal Bayern Monaco, che rappresenta l’innesto ideale per l’assetto tattico di Massimiliano Allegri. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero avrebbe già mosso i primi passi ufficiali presentando una proposta contrattuale al calciatore, il quale tuttavia non ha ancora sciolto le riserve, complice l’inserimento di diversi top club internazionali pronti ad assicurarsi le sue prestazioni.🔗 Leggi su Milanzone.it Notizie correlate Leggi anche: Milan, rivoluzione Allegri: quattro colpi “alla Modric” e assalto a Goretzka. Ma c’è un ostacolo Inter Leggi anche: Kean al Milan, arrivano conferme: Allegri ha scelto il prossimo centravanti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan, assalto a Goretzka: Allegri vuole qualità e esperienza per la sua squadra; Calciomercato Milan – Goretzka affare fatto? Tutte le ultimissime; Milan unica italiana in lizza per Goretzka: c'è distanza sulle cifre, i dettagli; Calciomercato Milan, Goretzka sempre più vicino: news di Gazzetta. Milan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampoMilan: assalto a Mario Gila, sfida a Juve e Napoli. Goretzka obiettivo a centrocampo Il Milan accelera sul mercato estivo: passi avanti concreti per arrivare a Mario Gila, difensore ... tuttojuve.com Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonusÈ la seconda settimana consecutiva che succede. Allegri concede ai suoi una giornata libera dagli allenamenti, ma lui non si riposa; anzi: si presenta a Casa Milan per discutere, attorno ad un tavolo, ... corrieredellosport.it Goretzka show con l'Heidenheim: doppietta e messaggio di mercato a Milan e Juventus. - facebook.com facebook LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan: c'è Nkunku al posto di Pulisic. Jashari è il vice Modric x.com