Google Workspace cambia volto | ecco il nuovo design con l’IA

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Workspace ha introdotto un nuovo design, caratterizzato da icone aggiornate che integrano l’intelligenza artificiale Gemini. Questa modifica riguarda l’aspetto visivo delle applicazioni, con elementi grafici rivisti e funzionalità migliorate grazie all’integrazione di tecnologie intelligenti. L’obiettivo è rendere più intuitivo l’utilizzo degli strumenti, facilitando la collaborazione e l’efficienza degli utenti. L’aggiornamento è stato annunciato ufficialmente e dovrebbe essere implementato nel prossimo periodo.

? Cosa sapere Google aggiorna il design di Workspace con nuove icone integrate con l'intelligenza artificiale Gemini.. Il lancio massivo è previsto per l'autunno in concomitanza con il rilascio di Android 17.. Il pacchetto Workspace di Google si prepara a una metamorfosi estetica radicale con l’introduzione di nuove icone caratterizzate da sfumature pervasive, un cambiamento che punta a uniformare l’identità visiva del brand alle precedenti evoluzioni di Gemini, Maps, Foto, Home e della “G” del motore di ricerca. L’aggiornamento grafico, emerso grazie a informazioni trapelate su un progetto già in fase avanzata, non si limita a un semplice ritocco estetico, ma introduce un linguaggio visivo studiato per segnalare la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno di ogni singola applicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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