Google Workspace cambia volto | ecco il nuovo design con l’IA

Google Workspace ha introdotto un nuovo design, caratterizzato da icone aggiornate che integrano l’intelligenza artificiale Gemini. Questa modifica riguarda l’aspetto visivo delle applicazioni, con elementi grafici rivisti e funzionalità migliorate grazie all’integrazione di tecnologie intelligenti. L’obiettivo è rendere più intuitivo l’utilizzo degli strumenti, facilitando la collaborazione e l’efficienza degli utenti. L’aggiornamento è stato annunciato ufficialmente e dovrebbe essere implementato nel prossimo periodo.

? Cosa sapere Google aggiorna il design di Workspace con nuove icone integrate con l'intelligenza artificiale Gemini.. Il lancio massivo è previsto per l'autunno in concomitanza con il rilascio di Android 17.. Il pacchetto Workspace di Google si prepara a una metamorfosi estetica radicale con l’introduzione di nuove icone caratterizzate da sfumature pervasive, un cambiamento che punta a uniformare l’identità visiva del brand alle precedenti evoluzioni di Gemini, Maps, Foto, Home e della “G” del motore di ricerca. L’aggiornamento grafico, emerso grazie a informazioni trapelate su un progetto già in fase avanzata, non si limita a un semplice ritocco estetico, ma introduce un linguaggio visivo studiato per segnalare la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno di ogni singola applicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Workspace cambia volto: ecco il nuovo design con l’IA Notizie correlate Google Foto cambia volto: ecco il nuovo design per gestire i file? Cosa sapere Google prepara un redesign della sezione Raccolte rilevato nel codice di Google Foto. Gemini enterprise: google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspacegemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Google Cloud, arriva una strategia completa per l’Agentic Enterprise; Salesforce e Google Cloud uniscono le forze per portare gli agenti AI al centro del lavoro quotidiano; Workspace Intelligence lanciato in occasione del Google Cloud Next ‘26; La proposta di Google Cloud per l'AI agentica. Google Workspace si aggiorna: note automatiche in presenza, Canvas su Sheets e Projects su DriveGoogle aggiorna Workspace con note automatiche per riunioni in presenza, Projects su Drive e nuove funzioni AI in Sheets e Meet. Ecco cosa cambia. smartworld.it Google Workspace Intelligence: l’AI che elimina il tempo perso tra email, chat e documentiWorkspace Intelligence porta l’AI in Gmail, Docs e Chat per ridurre il tempo di ricerca e migliorare la produttività ... 01net.it Google Workspace: 10 novità tra Sheets, Vids e Meet https://www.chinasmartbuy.com/blog/google-workspace-novita-sheets-vids-meet/ # #google - facebook.com facebook In un mondo sempre più connesso, la sicurezza dei nostri account di lavoro è fondamentale. Un nuovo approfondimento svela le migliori strategie per blindare @GoogleWorkspace . #GoogleWorkspace #Cybersecurity #Privacy #Produttività x.com