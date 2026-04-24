Google Foto cambia volto | ecco il nuovo design per gestire i file

Google Foto sta per ricevere un aggiornamento che riguarda il suo aspetto e la gestione dei file. Secondo quanto scoperto nel codice dell'app, il redesign prevede una separazione tra le funzioni di editing tramite intelligenza artificiale e la gestione delle cartelle o raccolte. Questo cambiamento mira a rendere più chiara e ordinata la navigazione all’interno dell’app, con nuove modalità per organizzare e modificare le foto.

? Cosa sapere Google prepara un redesign della sezione Raccolte rilevato nel codice di Google Foto.. L'aggiornamento separa le funzioni di editing AI dalla gestione logica delle cartelle.. Il team di Mountain View sta preparando un aggiornamento strutturale per Google Foto, con un redesign della sezione Raccolte individuato nel codice dell’ultima versione dell’applicazione. Questa evoluzione mira a trasformare l’app in uno spazio più ordinato, bilanciando le potenzialità creative dell’intelligenza artificiale con la necessità di mantenere una gestione impeccabile del archivio digitale. L’evoluzione dell’album digitale tra AI e organizzazione. La gestione delle immagini sugli smartphone è diventata un pilastro dell’esperienza utente, trasformando ogni dispositivo in un immenso contenitore di ricordi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Foto cambia volto: ecco il nuovo design per gestire i file 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Genova cambia volto: ecco cos'è il nuovo ufficio LGBTQIA+ voluto dalla sindaca SalisDalla formazione per la Polizia Locale all’identità alias per i dipendenti, ecco come il Comune di Genova punta a trasformare i diritti in politiche... Meteo Google cambia volto: l’AI riassume il tempo, addio app dedicata.Un cambiamento significativo è in atto per gli utenti Android che utilizzano l’app Meteo di Google. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L’editor delle foto di Google Foto accoglie una novità per ritoccare al volo i volti; Selfie perfetti in pochi tocchi: su Google Foto arrivano nuove funzioni di editing AI; Farti bello con Google Foto ora è più facile. Ci sono i nuovi strumenti di ritocco per i volti; Google Foto ora ritocca i volti direttamente nell'app: niente più app di terze parti. Google Foto cambia ancora: perché la scansione automatica fa discutereGoogle Foto si accinge a integrare l'archivio fotografico con Gemini per generare contenuti più realistici. Focus sugli aspetti legati a privacy e sicurezza. msn.com Google Foto presto sarà più ordinato: in arrivo un redesign della scheda Raccolte x.com 1943 Via Canova. foto "attuale" da Google, mappa del 1937 - facebook.com facebook