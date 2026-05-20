Google Maps e l’IA | ecco come Project Genie trasforma le mappe in mondi

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, è stato annunciato un nuovo progetto che combina Google Maps e intelligenza artificiale, chiamato Project Genie. Questa tecnologia permette di trasformare le immagini di Street View in ambienti interattivi e di generare scenari complessi partendo da semplici comandi. La collaborazione mira a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo nuove possibilità di esplorazione virtuale. Le funzioni sviluppate sono state illustrate attraverso esempi pratici, senza indicare ancora una data precisa di rilascio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come può un'IA trasformare una foto di Street View in un mondo interattivo?. Quali scenari estremi potrà generare Project Genie partendo da un semplice comando?. Come farà Google a distinguere tra documentazione reale e simulazione algoritmica?. Quali rischi comporta la manipolazione della memoria visiva dei luoghi storici?.? In Breve Presentazione Project Genie durante il Google IO 2026.. Simulazione di scenari come Chicago desertica o Phoenix in epoca preistorica.. Possibilità di visualizzare il ponte Golden Gate sommerso da decine di metri.. Sfida tecnica nel mantenere coerenza spaziale tra realtà e modelli probabilistici.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

google maps e l8217ia ecco come project genie trasforma le mappe in mondi
© Ameve.eu - Google Maps e l’IA: ecco come Project Genie trasforma le mappe in mondi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Google's Genie AI Turns Prompts Into Playable Worlds

Video Google's Genie AI Turns Prompts Into Playable Worlds

Sullo stesso argomento

Google Maps rivoluziona le foto: l’IA scrive le didascalie al posto tuo, ecco come fareC’è una scena che si ripete ogni giorno, senza pensarci troppo: scatti una foto in un ristorante, in un bar, davanti a un panorama.

Google Maps si rivoluziona con l'aggiornamento dagli autovelox ai parcheggi: come attivare le nuove mappe 3DGoogle Maps introduce un aggiornamento con navigazione 3D più realistica, indicazioni più “naturali” e maggiori dettagli su corsie, semafori e svolte.

Google Maps, in arrivo l’aggiornamento più importante in dieci anni: ecco cosa cambiaÈ in arrivo per Google Maps, presto anche in Italia, il più grande e importante aggiornamento degli ultimi dieci anni. La app delle mappe di Google cambia radicalmente, integrando l’Intelligenza ... lapresse.it

Google Maps vs Mappe di Apple, qual è l’app migliore?Apple ha deciso di sostituire l’intramontabile Google Maps con Apple Maps – in Italia chiamato Mappe – nei suoi dispositivi nel 2013. Inizialmente i dati non erano all’altezza, tanto meno i dettagli ... techprincess.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web