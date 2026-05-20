Google Maps e l’IA | ecco come Project Genie trasforma le mappe in mondi
Recentemente, è stato annunciato un nuovo progetto che combina Google Maps e intelligenza artificiale, chiamato Project Genie. Questa tecnologia permette di trasformare le immagini di Street View in ambienti interattivi e di generare scenari complessi partendo da semplici comandi. La collaborazione mira a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo nuove possibilità di esplorazione virtuale. Le funzioni sviluppate sono state illustrate attraverso esempi pratici, senza indicare ancora una data precisa di rilascio.
? Domande chiave Come può un'IA trasformare una foto di Street View in un mondo interattivo?. Quali scenari estremi potrà generare Project Genie partendo da un semplice comando?. Come farà Google a distinguere tra documentazione reale e simulazione algoritmica?. Quali rischi comporta la manipolazione della memoria visiva dei luoghi storici?.? In Breve Presentazione Project Genie durante il Google IO 2026.. Simulazione di scenari come Chicago desertica o Phoenix in epoca preistorica.. Possibilità di visualizzare il ponte Golden Gate sommerso da decine di metri.. Sfida tecnica nel mantenere coerenza spaziale tra realtà e modelli probabilistici.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Google's Genie AI Turns Prompts Into Playable Worlds
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