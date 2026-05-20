Google Maps e l’IA | ecco come Project Genie trasforma le mappe in mondi

Recentemente, è stato annunciato un nuovo progetto che combina Google Maps e intelligenza artificiale, chiamato Project Genie. Questa tecnologia permette di trasformare le immagini di Street View in ambienti interattivi e di generare scenari complessi partendo da semplici comandi. La collaborazione mira a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo nuove possibilità di esplorazione virtuale. Le funzioni sviluppate sono state illustrate attraverso esempi pratici, senza indicare ancora una data precisa di rilascio.

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