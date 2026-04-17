Recentemente, è stato segnalato un aumento di recensioni false su Google Maps che vengono usate come strumento di ricatto nei confronti di attività locali. Per contrastare questa problematica, alcuni sistemi di intelligenza artificiale stanno assumendo un ruolo di controllo, e tra questi spicca Gemini AI, incaricata di monitorare e bloccare contenuti fraudolenti. Questa iniziativa mira a proteggere le imprese dai tentativi di estorsione attraverso recensioni ingannevoli.

Google Maps si trova ad affrontare un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso: l’estorsione reputazionale ai danni delle attività locali. Organizzazioni di malintenzionati prendono di mira i profili aziendali con valanghe di recensioni negative coordinate, per poi presentarsi con una richiesta semplice e brutale — pagare per far sparire tutto. Un meccanismo collaudato che sta mettendo in ginocchio ristoranti, negozi e piccole imprese in tutto il mondo. Per rispondere a questa escalation, Google ha scelto di affidarsi a Gemini AI, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato, trasformandolo in un vero e proprio sistema di sorveglianza attiva.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Gemini AI diventa il guardiano di Google Maps: stop alle recenzioni false

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