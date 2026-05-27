Sei attivisti italiani della ‘carovana di terra’ della Global Sumud Flotilla, che erano stati fermati e trattenuti in Libia, sono rientrati in Italia e sono arrivati all’aeroporto di Roma Fiumicino. Non hanno fornito aggiornamenti sui loro compagni ancora in Libia. La delegazione aveva partecipato a una missione internazionale e ora si trovano in Italia. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Home > Uncategorized > Sei componenti della delegazione italiana della ‘carovana di terra’ della Global Sumud Flotilla, che erano tra quelli fermati e trattenuti in Libia, sono arrivati all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ad attenderli anche alcuni esponenti della Flotilla di mare arrivati la scorsa settimana. Gli attivisti, diretti a Gaza, erano stati fermati a Sirte. “Noi stiamo bene, ovviamente siamo estremamente preoccupate e preoccupati per i nostri compagni e compagne, che non sentiamo ormai da quattro giorni perché quella che è avvenuta è stata una vera e propria cattura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, rientrati in Italia sei attivisti della carovana di terra: “Non abbiamo notizie dei nostri compagni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATTACCATI IN LIBIA, RIENTRANO IN ITALIA GLI ATTIVISTI DELLA FLOTILLA: È STATA UNA VERA CATTURA

Notizie e thread social correlati

Gaza, rientrati in Italia sei attivisti della carovana umanitaria fermata in LibiaSei attivisti italiani della carovana umanitaria diretta a Gaza sono rientrati questa mattina a Fiumicino.

Assalto alla Flotilla, liberati i 3 nostri attivisti: “Campo di concentramento, abbiamo subito torture”Tre attivisti italiani sono stati rilasciati dopo essere stati detenuti in quello che definiscono un campo di concentramento su una nave militare nel...

Temi più discussi: Flotilla, tornano in Italia altri sei attivisti: Rimasti al freddo tutta la notte. Non ci aspettavamo una violenza di questo tipo; Flotilla, l’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni al ministro Ben Gvir; 'Botte e abusi sessuali', racconti shock della Flotilla. Rientrati gli italiani rilasciati da Israele; Il racconto degli attivisti della Flotilla rientrati in Italia: le botte, le umiliazioni e le molestie.

La nostra @losito_simona e gli volontari della Flotilla per Gaza tornati. Pian piano sono rientrati tutti nei loro Paesi dopo aver subito le violenze delle forze di occupazione israeliana. Simona e gli altri attivisti tornati in Italia stanno bene, purtroppo non si può dir x.com

Rientrati in Italia sei attivisti della carovana di terra della Flotilla, due ancora a BengasiSono rientrati questa mattina i sei attivisti italiani impegnati nel Land Convoy verso Gaza fermati nei giorni scorsi nella città libica di Sirte. Restano bloccati a Bengasi altri due attivisti italia ... it.euronews.com

Flotilla, sei italiani fermati in Libia rientrano in Italia: Paura per i compagni arrestatiNoi stiamo bene, ovviamente siamo estremamente preoccupati per i nostri compagni e compagne che non sentiamo ormai da quattro giorni, perché quella che è ... lapresse.it

Attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrano in Italia: alcuni di loro riferiscono percosse e abusi sessuali. La procura di Roma acquisisce il video di Ben Gvir. reddit