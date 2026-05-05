Global Sumud Flotilla altri sei giorni di carcere in Israele per Thiago e Saif Contro di loro prove segrete

Thiago Avila e Saif Abukeshek sono stati rinchiusi in Israele da sei giorni, secondo quanto comunicato dal Coordinamento Marche per la Palestina e dalla Global Sumud Flotilla Italia. La detenzione si basa su accuse che non sono state rese pubbliche e si parla di prove segrete contro di loro. La notizia riguarda la loro permanenza nelle carceri israeliane, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

ANCONA – Dal Coordinamento Marche per la Palestina riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diffuso dalla Global Sumud Flotilla Italia, relativo alla detenzione di Thiago Avila e Saif Abukeshek nelle carceri israeliane. Un provvedimento che invece di essere revocato, come speravano i.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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