Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia lo studio e l’orario ideale

Uno studio recente suggerisce che camminare nel pomeriggio può essere più efficace per il controllo della glicemia rispetto alla mattina, soprattutto per le persone con diabete di tipo 2. La ricerca si concentra sull'impatto dell’orario di attività fisica e sui suoi effetti sui livelli di zucchero nel sangue. La differenza tra mattina e pomeriggio può variare in base alle caratteristiche individuali, ma l’attenzione si concentra sull’orario più indicato per migliorare la gestione della glicemia.

(Adnkronos) – Meglio camminare di mattina o di pomeriggio? Per il controllo della glicemia la risposta cambia a seconda dell'orario, soprattutto se si soffre di diabete di tipo 2. Una review pubblicata su Trends in Endocrinology & Metabolism – firmata da ricercatori dell'università di Copenhagen e del Karolinska Institutet di Stoccolma – evidenzia che l'esercizio fisico svolto nel pomeriggio offre benefici maggiori in relazione al metabolismo del glucosio rispetto a quello mattutino. Gli studi mostrano infatti livelli di glicemia più bassi e una migliore risposta insulinica dopo le sessioni pomeridiane. Un aspetto importante soprattutto per chi è affetto da diabete di tipo 2.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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