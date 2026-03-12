Nuovi dati sulla tecnologia FreeStyle Libre mostrano che le persone con diabete di tipo 2 che la utilizzano riescono a mantenere i livelli di glicemia sotto controllo più efficacemente rispetto a chi si affida alle tradizionali punture per misurare la glicemia. La ricerca evidenzia una differenza significativa nei risultati glicemici tra le due metodologie, confermando l’efficacia del monitoraggio continuo.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Le persone che utilizzano la tecnologia di monitoraggio continuo del glucosio (Cgm) FreeStyle Libre ottengano risultati glicemici migliori rispetto a chi utilizza il tradizionale automonitoraggio della glicemia tramite puntura del dito. I miglioramenti osservati sono stati ottenuti grazie all'autogestione da parte dei partecipanti, resa possibile dalle informazioni in tempo reale fornite dal Cgm. Sono i risultati del trial randomizzato controllato FreeDM2, presentati alla 19ª Conferenza internazionale sulle tecnologie avanzate e i trattamenti per il diabete (Attd), in corso a Barcellona (Spagna) e diffusi oggi da Abbott. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Diabete tipo 2, nuovi dati tecnologia Libre dimostrano migliore controllo glicemia

