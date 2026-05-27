Gli Stati Uniti hanno ribadito la difesa dei propri interessi, mentre l’Unione Europea appare ferma e incapace di reagire. La situazione evidenzia una divisione tra le due sponde dell’Atlantico, con gli Stati Uniti che si muovono per tutelare le proprie posizioni, mentre l’Europa sembra in attesa di decisioni. La mancanza di azione europea si manifesta in un contesto di stallo, con pochi segnali di cambiamento. La questione rimane aperta senza indicazioni di soluzioni immediate.

Mi stupisco dell’udire attorno a me gli alti lai di coloro — e son la maggioranza degli esseri pensanti (e pensate al resto.) i quali si stupiscono del fatto che gli Stati Uniti antepongano ciò che decidono essere di volta in volta — anche oggi, in questi perigliosi orizzonti di guerra — i loro precipui interessi rispetto a quelli che costruirono loro stessi dopo la Seconda Guerra mondiale. Mi riferisco agli interessi europei che da circa un trentennio — gli anni del cosiddetto unipolarismo, magnificamente descritti e interpretati dal mio maestro David Calleo — hanno deciso che a definirli dovessero essere gli europei medesimi, via via sottraendo loro a piccole dosi il sostegno militare diretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli Usa difendono i propri interessi mentre l'Ue resta paralizzata

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