Il presidente del Consiglio ha incontrato un senatore statunitense in una visita definita di cortesia, durata circa quanto un match di calcio. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo diretto tra alleati che hanno discusso delle rispettive posizioni sui temi di interesse nazionale. La conversazione si è concentrata su questioni di politica internazionale e rapporti bilaterali.

La “visita di cortesia”, così come era stata inquadrata a palazzo Chigi, alla fine dura quanto una partita di calcio. Novanta minuti di faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Marco Rubio per tentare di ricucire un rapporto che via via si è raffreddato sull’asse Roma-Washington a seguito delle tensioni legate soprattutto alla guerra in Iran, ma non solo. I dazi voluti dal presidente Donald Trump, le sue accuse mosse all’Europa di non sostenere sufficientemente gli Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente (con annessa minaccia di ritiro dei militari nelle basi in Italia) e gli attacchi rivolti dal tycoon a Papa Leone XIV hanno infatti contribuito a minare quel ‘ponte’ tra alleati su cui la premier aveva scommesso dal suo arrivo al governo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni riceve Rubio: “Dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Vertice con Rubio, Meloni: "Dialogo franco tra alleati, difendiamo interessi nazionali ma unità dell'Occidente è preziosa"

Leggi anche: Meloni e il disgelo a metà con Rubio. “Dialogo franco tra alleati. Difendo i nostri interessi”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meloni vede Rubio: Dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali; Rubio a Palazzo Chigi da Meloni, missione dopo il gelo Trump-Italia; Incontro a Palazzo Chigi. Meloni: 'Dialogo franco tra alleati'. Rubio: 'Sul ritiro delle truppe decide Trump'; Rubio-Meloni, il dialogo franco: i nodi da sciogliere tra Usa e Italia.

Prove di disgelo, ma tra Meloni e Rubio restano le distanzeProve di disgelo a Roma tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma, al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a col ... ansa.it

Meloni: «L'Italia difende i suoi interessi come Usa. Con Rubio dialogo franco e costruttivo tra alleati»Tutto pronto per l'incontro tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. Ad accogliere il segretario di Stato degli Stati Uniti nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, ... ilmessaggero.it

Giorgia Meloni riceve il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. x.com