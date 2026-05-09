Rubio e Meloni | i retroscena dell’incontro ‘ognuno ha difeso i propri interessi’

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra un senatore statunitense e una presidente del Consiglio italiana. Durante la riunione, entrambi hanno espresso le proprie posizioni e difeso gli interessi dei rispettivi paesi. L’incontro ha seguito alcune dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che avevano creato tensione tra i due paesi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’appuntamento.

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