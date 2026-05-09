Rubio e Meloni | i retroscena dell’incontro ‘ognuno ha difeso i propri interessi’

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra un senatore statunitense e una presidente del Consiglio italiana. Durante la riunione, entrambi hanno espresso le proprie posizioni e difeso gli interessi dei rispettivi paesi. L’incontro ha seguito alcune dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che avevano creato tensione tra i due paesi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’appuntamento.

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Marco Rubio, segretario generale Usa, si è recato a Roma qualche giorno. Una missione di pace potremmo definire il suo arrivo alla Capitale, dovendo cercare di tappare i buchi e le crepe create da Donald Trump. Infatti sono stati due gli incontri più importanti e attesi. Da una partequello con Papa Leone XIV, dopo che il tycoon ha fatto pesanti affermazioni sul suo ruolo da pontefice, dall’altraquello con Giorgia Meloni, attaccata anche lei da Trump, poiché ha preso le difese di Leone XIV. Se l’incontro con il pontefice è servito a distendere i rapporti, quello con Meloni è stato più un confronto aperto dove ognuno ha cercato di difendere i propri interessi, in una situazione internazionale fragile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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