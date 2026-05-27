Gli studi trascendentali di F Liszt con il pianista Alessandro Papa al Foyer bar del Marrucino
Sabato 30 maggio alle 18, al Foyer bar del Marrucino, si terrà un concerto dedicato agli studi trascendentali di Franz Liszt, interpretato dal pianista Alessandro Papa. L’evento fa parte della stagione concertistica del 2026 e si svolge nel contesto del Marrucino.
Sabato 30 maggio alle ore 18, il Marrucino prosegue la stagione concertistica 2026 con “Gli studi trascendentali di F. Liszt”, un appuntamento dedicato a uno dei vertici assoluti del repertorio romantico per pianoforte, ospitato nel Foyer bar del teatro.L’appuntamento propone una diversa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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