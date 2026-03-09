Chieti | operai del bar spegnono incendio in corso Marrucino

Nel pomeriggio del 9 marzo 2026, a Chieti, un principio di incendio si è sviluppato in corso Marrucino. Operai del bar vicino sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per accertare le cause dell’incendio.

Un principio di incendio ha scatenato allarme nel pomeriggio del 9 marzo 2026 a Chieti, precisamente in corso Marrucino. La situazione è stata gestita con prontezza da operai del bar Vittoria, mentre le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire le cause esatte. Intorno alle ore 15:00, delle fiamme sono apparse sotto i portici della via principale, minacciando una bancarella che esponeva cover per telefoni cellulari. Gli operatori presenti sul posto hanno agito immediatamente, trascinando lo scatolone infuocato fuori dalla zona a rischio e utilizzando un estintore recuperato dal locale commerciale vicino. L’intervento tempestivo ha impedito che il fuoco si propagasse verso la struttura o la merce esposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti: operai del bar spegnono incendio in corso Marrucino Articoli correlati Leggi anche: Incendio nella notte in corso Marrucino a Chieti: brucia gazebo del mercatino natalizio Leggi anche: Fiamme in corso Marrucino: intervengono alcuni operai dal bar Vittoria con un estintore [FOTO e VIDEO]