Gli studenti udinesi vogliono andare a scuola da soli | ecco il piano del Comune per aiutarli
Gli studenti udinesi vogliono andare a scuola da soli. Lo ha rilevato uno studio di Aiforia, azienda specializzata in mobilità sostenibile, commissionato dal Comune.
I giovani studenti udinesi vorrebbero andare a scuola da soli. È questo l'interessante dato emerso dallo studio condotto da Aiforia, azienda internazionale specializzata in mobilità sostenibile, incaricata dal Comune di Udine di mettere a punto strategie per facilitare ai ragazzi il percorso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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