Istituzioni viste da vicino | gli studenti della scuola Arcadia al Comune

Il 8 aprile 2026, gli studenti della scuola Arcadia, prossimi alla laurea, hanno visitato il Municipio di Brindisi. Durante l’incontro, hanno assistito a una presentazione sul funzionamento degli uffici comunali e hanno partecipato a un tour tra gli ambienti istituzionali. La giornata è stata organizzata per offrire ai giovani un’esperienza diretta sulla gestione amministrativa della città e sul ruolo delle istituzioni pubbliche.

BRINDISI - Oggi (mercoledì 8 aprile 2026), il Comune di Brindisi ha accolto gli studenti della Scuola Arcadia, prossimi al conseguimento del diploma, per una giornata dedicata alla conoscenza della macchina amministrativa e al ruolo delle istituzioni nella vita della città.L'iniziativa nasce dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Studenti alla Camera dei Deputati. Le istituzioni romane viste da vicinoGiornata istituzionale e culturale a Roma per una delegazione dell’Iitituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, composta dalle classi 5G e 5F Agrario e... Zen, attività sportive al Velodromo per gli studenti della scuola Falcone: c'è l'accordo con il ComuneGli studenti della scuola Falcone dello Zen potranno svolgere nelle ore mattutine le attività sportive al Velodromo. Argomenti più discussi: Nellie Bly: i pazzi visti da vicino; Caloveto, Pasqua 2026: il sindaco Mazza invita a solidarietà e unità tra scuole, Chiesa e istituzioni; Pagliara Con Istituto Cultura New York promuoviamo Italia capace di innovare; Giarratana, il sindaco in visita al Parlamento europeo. Studenti alla Camera dei Deputati. Le istituzioni romane viste da vicinoGiornata istituzionale e culturale a Roma per una delegazione dell’Iitituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, composta dalle classi 5G e 5F Agrario e 4L Turistico, con una visita ufficiale alla Camera ... lanazione.it ACIREALE. PASQUA IN OSPEDALE, VISITA AI PICCOLI PAZIENTI TRA ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI (di Leo Sorrentino) Una mattinata all’insegna della vicinanza e della solidarietà ha caratterizzato le festività pasquali all’interno dell’Ospedale Santa Marta - facebook.com facebook