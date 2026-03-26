Andare a scuola con l’autobus Aumenta il sostegno per gli studenti

Da quest'anno, anche gli studenti del terzo anno delle scuole superiori possono usufruire di un sostegno economico per l'uso del trasporto pubblico locale. La misura amplia le agevolazioni già in vigore per altri studenti, rendendo più accessibili gli spostamenti verso le scuole tramite autobus. La decisione riguarda tutte le classi del triennio degli istituti superiori.

"Esteso anche agli studenti del triennio delle scuole superiori il beneficio economico per chi utilizza il trasporto pubblico locale ". Lo ricorda l’assessore alla scuola Giulia Fondi, informando che gli interessati possono presentare domanda fino al prossimo 30 aprile. Come stabilito dal consiglio comunale nel dicembre 2025, in fase di approvazione del bilancio 2026-2028, e dalla delibera di giunta con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, gli studenti residenti ad Agliana che frequentano istituti di scuola superiore potranno ottenere il rimborso del 20% dell’abbonamento al trasporto pubblico per raggiungere le scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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