gli obblighi e le scadenze delle ristrutturazioni

L’Europa sta spingendo sulla riqualificazione energetica degli edifici, ma senza imporre scadenze obbligatorie per i proprietari. Le normative prevedono incentivi e scadenze flessibili, lasciando libertà nelle tempistiche di intervento. Le nuove regole mirano a favorire interventi di miglioramento energetico senza costringere a interventi immediati. Nessun obbligo di intervento immediato è stato introdotto, e le scadenze sono state calibrate per favorire una transizione graduale.

L’Europa accelera sulla riqualificazione energetica degli edifici, ma senza imporre automatismi che obblighino tutti i proprietari a intervenire subito sulle proprie abitazioni. La direttiva sulle “case green” punta soprattutto a ridurre emissioni e consumi energetici del patrimonio immobiliare europeo, responsabile di una quota significativa dell’inquinamento complessivo. In Italia il dibattito si è acceso attorno al timore di svalutazioni immobiliari e obblighi generalizzati di ristrutturazione, ma il quadro reale è più articolato. Uno degli aspetti centrali riguarda la definizione degli obiettivi energetici. La direttiva europea non... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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