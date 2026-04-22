Ordinanza contro la diffusione delle zanzare ecco gli obblighi e i divieti

Il sindaco di Venezia ha firmato un’ordinanza che introduce obblighi e divieti per contrastare la diffusione delle zanzare. La misura si basa sulle indicazioni della Regione Veneto e riguarda interventi specifici per prevenire la trasmissione di malattie infettive veicolate da questi insetti. Tra le disposizioni sono previste azioni di controllo e di gestione delle aree potenzialmente a rischio, con l’obiettivo di limitare la proliferazione delle zanzare nella città.

Il sindaco di Venezia ha firmato un'ordinanza che dispone le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare, sulla base delle linee operative della Regione Veneto. Le prescrizioni hanno l'obiettivo di limitare la diffusione delle malattie trasmesse da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Scatta l'ordinanza per limitare gli sciami di Zanzare e arginare il rischio di malattie: i divieti e gli obblighiIl testo prevede un ruolo attivo per i cittadini, i responsabili di condomini e categorie lavorative come allevatori, gestori di rimesse di... Livorno | Lotta alle zanzare, ordinanza del sindaco: ecco tutti gli obblighi per imprese e cittadiniA Livorno è entrata in vigore una nuova ordinanza a firma del sindaco Luca Salvetti per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare; Disinfestazione delle zanzare, ecco i piccoli gesti quotidiani da adottare nella bella stagione; Zanzare a Padova, al via la prevenzione su tutto il territorio comunale il 13 aprile 2026; È guerra contro la palma di Fortune. Ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzareIl sindaco di Venezia ha firmato un’ordinanza con la quale vengono disposte le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare. Il provvedimento segue l'appro ... live.comune.venezia.it Ordinanza contro le malattie trasmesse da insetti vettoriArezzo, 12 marzo 2026 – Emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dagli insetti, in particolare zanzara tigre e zanzara ... lanazione.it L’ordinanza per l’anno scolastico 2025/2026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i candidati esterni, cioè coloro che non frequentano regolarmente l’ultimo anno di scuola. x.com Caso di virus Dengue ad Arezzo. E' già stata firmata l'ordinanza per la disinfestazione. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22:00 di martedì 21 aprile e si protrarrà fino alle 5:00 di mercoledì 22 e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree - facebook.com facebook