Antincendio nelle scuole nuove scadenze e obblighi | le indicazioni del MIM dal decreto del 31 marzo
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 22 aprile 2026 rivolta alle scuole italiane, in cui si richiamano le recenti normative in materia di prevenzione incendi. La comunicazione fa riferimento a un decreto emanato il 31 marzo precedente e specifica le scadenze e gli obblighi che le istituzioni scolastiche devono rispettare per adeguarsi alle nuove disposizioni. La nota si inserisce in un quadro di aggiornamenti normativi destinati a migliorare la sicurezza negli edifici scolastici.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso alle istituzioni scolastiche una nota datata 22 aprile 2026 per richiamare l’attenzione sul nuovo quadro normativo in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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