Gli infortuni legati al caldo aumentati del 40% | Intervenire subito

Gli infortuni sul lavoro causati dal caldo sono aumentati del 40% rispetto all'anno precedente. Nei magazzini e nei depositi logistici, si registrano più incidenti legati all’esposizione a temperature elevate. Le autorità suggeriscono interventi immediati per proteggere i lavoratori, tra cui l’adozione di misure di sicurezza e pause più frequenti. La situazione riguarda principalmente il settore della logistica, dove le condizioni di lavoro si sono aggravate con il caldo improvviso.

Il caldo improvviso diventa un'emergenza da affrontare nei luoghi di lavoro, soprattutto nel settore della logistica. Per questo all’Interporto di Bologna si è svolto questa mattina un incontro dedicato alla prevenzione delle ondate di calore, alle misure antincendio e alla mobilità interna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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